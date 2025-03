Stand: 27.03.2025 08:21 Uhr Ab 10 Uhr wieder Wasser - Leitung in Gelbensande repariert

Zur Reparatur eines Schadens an der Hauptversorgungsleitung im Bereich Willershagen (Landkreis Rostock) war in ganz Gelbensande (Landkreis Rostock) seit 8 Uhr das Wasser abgestellt. Wie der Wasserversorger Nordwasser GmbH mitteilte, konnte die Reparatur nach kurzer Zeit beendet werden, da der Schaden geringer als zunächst angenommen war. Zur Notversorgung war vorübergehend ein Wasserwagen in der Nähe des Pflegeheims bereitgestellt worden. Seit 10 Uhr gibt es nun wieder Wasser für Jeden Haushalt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 27.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock