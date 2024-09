Stand: 17.09.2024 07:34 Uhr ADAC hat in Rostock ein neues Callcenter eröffnet

In Rostock hat der Automobil-Club ADAC ein neues Callcenter eröffnet. 60 neue Arbeitsplätze sollen bis Ende nächsten Jahres entstehen. Der Ansiedlung sei ein langer Analyseprozess vorausgegangen, so der ADAC Nord Geschäftsführer Mathias Groschwitz. Steigende Mitgliederzahlen erforderten auch eine höhere Anzahl an Mitarbeitern. Der ADAC hat bundesweit rund 22 Millionen Mitglieder, das sind 3 Millionen mehr als noch vor 10 Jahren. Das Callcenter in Rostock-Brinckmannsdorf arbeitet bereits seit Mai. Am Dienstag ist die feierliche Eröffnung. Aktuell arbeiten dort 22 Männer und Frauen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock