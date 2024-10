Stand: 07.10.2024 11:24 Uhr A19: Fünf Verletzte bei Unfall nach Sekundenschlaf

Bei einem Unfall auf der Autobahn 19 im Landkreis Rostock sind am Montagmorgen drei Erwachsene und zwei Kinder verletzt worden. Laut Polizei hatte der 40-jährige Fahrer zwischen den Anschlussstellen Laage und Dummerstorf offenbar wegen Sekundenschlafs die Kontrolle über den Wagen verloren. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und landete auf dem Grünstreifen. Vier der Verletzten kamen per Rettungswagen ins Krankenhaus. Ein Kind wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die A19 in Fahrtrichtung Rostock mehrere Stunden gesperrt. Die Ermittlung zur Unfallursache laufen.

