Stand: 21.03.2025 15:24 Uhr 81-Jährige bei Unfall in Rostock schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Rostock ist eine 81 Jahre alte Fußgängerin schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben hat ein 82-jähriger Autofahrer die Frau mit seinem Fahrzeug im Stadtteil Brinkmannsdorf auf Höhe einer Bushaltestelle erfasst. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte die Fußgängerin die Straße überqueren. Der Autofahrer habe eine Kollision daraufhin nicht mehr verhindern können, so ein Sprecher. Durch den Zusammenstoß sei die 81-jährige schwer verletzt worden und musste in eine Klinik gebracht werden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, soll jetzt die Kriminalpolizei klären.

