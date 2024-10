Stand: 12.10.2024 12:55 Uhr 40-Jährige fährt betrunken in Göldenitz gegen einen Baum

Eine 40-Jährige ist am frühen Morgen mit ihrem Auto in Göldenitz (Landkreis Rostock) auf der Landesstraße 13 zwischen Hohen Sprenz und Niendorf gegen einen Baum geprallt. Laut Polizei hatte die Frau beim Eintreffen der Beamten ihr Fahrzeug bereits verlassen und wirkte orientierungslos. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Die Schwerverletzte wurde ins Güstrower Klinikum gebracht, ihr Führerschein sichergestellt. Der Schaden am Fahrzeug wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgrund der Alkoholisierung.

