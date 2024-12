Stand: 08.12.2024 12:43 Uhr 3. Handball-Liga: Empor gewinnt gegen Stralsund

In der 3. Handball-Liga hat der HC Empor Rostock das Landesderby gegen den Stralsunder HV mit 32:26 (17:13) gewonnen. Die Rostocker waren vor fast 3.800 Zuschauern in der Stadthalle, darunter mehr als 100 lautstarke SHV-Fans, über weite Strecken das bessere Team. Rostocks Trainer Nicolaj Andersson war mehrfach zu Umstellungen gezwungen. Marc Pechstein musste nach einem Foul von Matej Sagij, der dafür die rote Karte sah, bereits nach acht Minuten mit einem Nasenbeinbruch in die Klinik. Dennis Mehler und Kay Funke fielen wegen Knieblessuren vorübergehend aus. André Meuser war früh mit zwei Zeitstrafen belastet. Dennoch lag Rostock zeitweise mit sieben Toren in Führung. Stralsund gab sich aber nie auf und konnte zwischenzeitlich auf drei Tore verkürzen. Am Ende war es dennoch ein verdienter Erfolg für den HC Empor, die nach den Niederlagen gegen Leipzig und Braunschweig in die Erfolgsspur zurückkehrten. Rostock bleibt Tabellendritter, ist aber punktgleich mit dem Zweiten Vinnhorst und hat damit im Aufstiegskampf weiter alles selbst in der Hand. Stralsund bleibt Tabellen-Fünfter.

