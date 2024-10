Stand: 18.10.2024 11:42 Uhr 16.000 Narzissen für Güstrow: Stadt setzt Bürgerideen um

Auf Verkehrsinseln, Böschungen und Straßenkreuzungen rund um den Altstadtring in Güstrow (Landkreis Rostock) sollen künftig neben 16.000 Narzissen auch tausende Tulpen gepflanzt werden. Die Idee stammt von Güstrows Bürgerinnen und Bürgern. Sie konnten entscheiden, wofür sie insgesamt 30.000 Euro ausgeben wollen. Neben den Pflanzungen seien 33 weitere Ideen eingegangen, so der Hauptausschuss der Stadtvertretung. Nicht alle Vorschläge seien umsetzbar gewesen. Ein Teil des Geldes aus dem Bürgerhaushalt soll auch in weitere Sitzbänke unter anderem am Wall und am Spielplatz "Suckower Platz" fließen. Die Spielanlage dort will die Stadt auch erweitern. Zum zweiten Mal konnten die Güstrower über 30.000 Euro verfügen. Auch 2025 soll es einen Bürgerhaushalt geben.

