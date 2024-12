Stand: 04.12.2024 16:29 Uhr 120 Päckchen für "Weihnachten im Schuhkarton" gepackt

Die Gemeinde Tarnow (Landkreis Rostock) und die Kreisverwaltung Güstrow haben im Rahmen der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ rund 120 Päckchen für Kinder gepackt, denen es aus vielerlei Gründen nicht so gut geht. Eine Hälfte der Päckchen für die Geschenke-Aktion stammt von den Einwohnern von Tarnow, die andere Hälfte steuerten Mitarbeiter der Kreisverwaltung in Güstrow bei, heißt es aus dem Landratsamt. Die Päckchen sollen nun von regionalen Trägern der Familienhilfe in der Region verteilt werden. Initiiert wurde "Weihnachten im Schuhkarton" in Tarnow von der Pflegemutter Ines Engel bereits im Jahr 2012.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock