Stand: 25.03.2019 10:02 Uhr

In MV fehlen Kandidaten für Bürgermeisterwahl

von Thomas Köhler, NDR 1 Radio MV

Im ländlichen Raum fällt es schwer, Kandidaten für das ehrenamtliche Engagement als Bürgermeister zu gewinnen. Deshalb können bei der Kommunalwahl am 26. Mai in einigen Dörfern keine Kreuze gemacht werden.

In mehreren Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern wird es am 26. Mai keine Wahl eines Bürgermeisters geben. Der Grund dafür ist ganz einfach: Es gibt keine Kandidaten. So zum Beispiel im Kreis Vorpommern-Greifswald in Heinrichswalde (Amt Torgelow-Ferdinandshof) und Krugsdorf (Amt Uecker-Randow-Tal) sowie im Kreis Mecklenburgische Seenplatte in Sarow und Verchen (Amt Demminer Land) und in Altenhagen und Bartow (Amt Treptower Tollensewinkel).

Bewerbungen müssen nachgebessert werden

Auch in Rosenow und Briggow (Amt Stavenhagen-Land) sind noch keine Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters bestätigt. Dort gibt es aber Interessenten. Ihre Unterlagen waren aber bis zum Zeitpunkt der Wahlausschuss-Sitzung nicht vollständig. Es fehlte jeweils das Führungszeugnis. "Das ist aber Voraussetzung für alle Bewerber, die Bürgermeister werden wollen. Inzwischen sind die Führungszeugnisse eingegangen", bestätigte Wahlleiter Joachim Demske. „Deshalb muss der Wahlausschuss nun noch einmal zusammen kommen und neu entscheiden.“ Den Termin kann Demske aber noch nicht benennen, denn auch eine Kandidatin in Grammentin hat dieses Zeugnis noch nicht erhalten. „Das ist nichts besonderes“, erklärt Kreiswahlleiter Lothar Schmidt, „so kurz vor den Wahlen kann es schon mal zu Engpässen bei der Ausstellung der Führungszeugnisse kommen.“ Bis spätestens 4. April haben die Wahlausschüsse Zeit, eine zweite Sitzung abzuhalten.

Gemeindevertreter wählen Bürgermeister aus ihrer Mitte

Während die Wähler in Briggow und Rosenow hoffen können, über ihren neuen Bürgermeister selbst zu entscheiden, wird das in den anderen Dörfern nicht möglich sein. Denn dort werden nur die Gemeindevertretungen gewählt. Sofern die Kandidaten am 26. Mai genügend Stimmen erhalten, sind sie dann verpflichtet, auf ihrer ersten Sitzung einen Bürgermeister aus ihrer Mitte zu wählen. 2014 wurden auf diese Weise schon die Bürgermeister in Heinrichswalde (Carolin Hamke) und in Sarow (Thies Holtmeier) gewählt. Am 26. März tagt als einer der letzten der Wahlausschuss der Stadt Ueckermünde. Dort wird der Nachfolger von Gerd Walther gesucht, der im Vorjahr wegen Drogenkonsums in den Ruhestand versetzt wurde. Zu den drei Kandidaten gehört auch der amtierende Bürgermeister Jürgen Kliewe. Auch Walter hat erneut eine Bewerbung abgegeben, aber nach eigenen Angaben nach der zulässigen Frist.

