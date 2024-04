Rostock: Haftstrafe für Ex-Polizisten wegen Kinderpornographie Stand: 26.04.2024 15:45 Uhr Am Landgericht in Rostock ist das Urteil gegen einen Ex-Polizisten ergangen. Der Mann muss wegen Besitzes und Verbreitung von kinderpornographischen Inhalten ins Gefängnis.

Wegen des Besitzes und der Verbreitung von Bildern und Videos mit Kinderpronografie ist ein Ex-Polizist in Rostock zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 69-Jährige die Inhalte aus dem Internet heruntergeladen und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Er nutzte dazu eine Onlineplattform.

Anwalt will in Revision gehen

Erkenntnisse des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen führten die Ermittler auf die Spur des Täters. Bei Durchsuchungen in seiner Wohnung fanden sie insgesamt knapp 19.000 Bild- und Videodateien. Laut Staatsanwaltschaft sind auf ihnen augenscheinlich minderjährige Kinder bei sexuellen Handlungen zu sehen. Zusätzlich zu der Haftstrafe verliert der Rentner seine Pensionsbezüge aus dem Polizeidienst. Sein Anwalt kündigte an, gegen das Urteil in Revision zu gehen.

