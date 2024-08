Stand: 15.08.2024 13:10 Uhr Zwei Millionen Euro für Klimaschutz in Metropolregion Stettin

Deutsche und polnische Unternehmen der Metropolregion Stettin wollen in Klima-Fragen enger zusammenarbeiten. Für ein dreijähriges Projekt hat Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Meyer am Donnerstag einen Förderbescheid der EU in Höhe von 1,93 Millionen Euro an die IHK Neubrandenburg übergeben. Das neue Projekt mit dem Namen "POLSMA" soll den Europäischen Green Deal umzusetzen, also die Wirtschaft systematisch klimafreundlicher zu machen. Zum Beispiel werden Klimalotsen in die kleinen und mittelständischen Unternehmen gehen, um für das Thema Nachhaltigkeit zu sensibilisieren. Zugleich bieten sie an einen ökologischen Fußabdruck zu erstellen. Die Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg arbeitet in dem Projekt unter anderem mit der IHK Ostbrandenburg und mit der Universität in Stettin zusammen.

