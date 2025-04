Stand: 02.04.2025 18:48 Uhr Beste Tierwirt-Auszubildende kommt aus Waren

Im Landeswettbewerb "Grüne Berufe" wurde Emily Schulz aus Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in der Kategorie Land- und Tierwirtschaft als beste Auszubildende auf dem Bauerntag geehrt. Sie ist derzeit im zweiten Lehrjahr und arbeitet als Schweinezüchterin in Alt Gaarz. In der Berufsschule hat sie einen Notendurchschnitt von 1,0. Nach der Ausbildung plant Emily Schulz eine dreijährige Fortbildung zur staatlich geprüften Wirtschafterin zu machen. Ihr Wunsch ist es, selbst einen Betrieb zu leiten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben.

