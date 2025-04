Stand: 02.04.2025 17:31 Uhr Urheberrechtsverstoß? AfD prüft Großmüller-Plakate

Der AfD-Kreisverband Mecklenburgische Seenplatte lässt prüfen, ob der Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl in Neubrandenburg, Tim Großmüller, gegen Urheberrechte verstößt. Es geht um seine Wahlplakate. Darauf präsentiert sich Großmüller im Design der AfD-Plakate der vergangenen Bundestagswahl mit dem Slogan "Blaue Alternative". Lediglich das Parteilogo fehlt. Großmüller gehört der Wählergemeinschaft "Stabile Bürger Neubrandenburg" an. Der Bundesvorstand der AfD beschäftige sich aktuell damit, so die Kreisverbandssprecherin Anne Siemonsmeier. Sie betonte, dass die AfD keinen Oberbürgermeisterkandidaten in Neubrandenburg unterstützt.

