Stand: 25.07.2024 07:25 Uhr Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall in Neubrandenburg

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Datzeberg in Neubrandenburg sind zwei Personen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei geriet ein 46-jähriger mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit dem Auto einer 22-jährigen Fahrerin zusammen. Die Ursache sei bislang ungeklärt, so die Polizei. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten einen Alkoholgeruch in der Atemluft des Unfallverursachers wahr. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,0 Promille. Seinen Führerschein musste der 46-Jährige abgeben. Er wurde ins Klinikum Neubrandenburg gebracht, dort wurde eine Blutprobe zu weiteren Untersuchungen entnommen. Gegen den Mann wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung sowie der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beträgt rund 7.000 Euro.

