Stand: 12.09.2024 07:34 Uhr Zehntes Wasserstoff FORUM in Neustrelitz

In Neustrelitz organisiert die Wirtschaftsförderung Mecklenburgische Seenplatte ein Wasserstoff FORUM. Es ist bereits das 10.. Ziel ist die Entwicklung einer Wasserstoffwirtschaft in der Region. Schwerpunkte sind Projekte von der Herstellung über Speicherung und Transport bis zur Anwendung von Wasserstoff. Es gehe um eine Zukunftstechnologie mit hohem Potenzial, vor allem in M-V und MSE, so die Veranstalter. Von der Veranstaltungsreihe "MSEwasserstoff" mit namhaften VertreterInnen der bundesdeutschen Wasserstoffindustrie und der Wissenschaft gibt es einen Livestream im Internet.

