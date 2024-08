Stand: 26.08.2024 06:30 Uhr Wieder mehr Besucher bei der Müritz Saga

Zum letzten Mal hat sich am Wochenende der Vorhang für die Müritz-Saga in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gehoben. Mit den Besucherzahlen ist Intendant Düwell zufrieden. Wie er gegenüber NDR 1 Radio MV sagte, waren mehr als 20.000 Besucher auf der Warener Freilichtbühne, um das Stück "Verraten und Verkauft" zu sehen. Damit sei man wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Im nächsten Jahr geht es weiter, dann mit "Der verlorene Sohn". Es ist dann die 18. Auflage der Müritz-Saga in Waren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 26.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte