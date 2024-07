Stand: 07.07.2024 12:41 Uhr Weiter Einschränkungen für Bahnreisende wegen Bauarbeiten

Bei Zugverbindungen der Regionalbahnen der Deutschen Bahn gibt es in der Haff-Müritz-Region einige Veränderungen im Fahrplan. Seit Sonntag fahren zwischen Lalendorf und Malchin/Reuterstadt Stavenhagen wieder Züge der Regionalexpresslinie 4. Zwischen Neustrelitz und Burg Stargard fahren wieder Züge der Regionalexpresslinie 5.

Zwischen Stavenhagen und Sponholz fahren auf der Regionalexpresslinie 4 vom 7. Juli bis zum 6. Oktober 2024 keine Züge. Grund sind Arbeiten für ein neues elektronisches Stellwerk am Bahnhof in Neubrandenburg. Ersatzweise fahren Busse ab Neetzka, jedoch nicht zu den ursprünglich geplanten Fahrzeiten der Bahn. Auf der Strecke der Regionalexpresslinie 5 zwischen Demmin und Burg Stargard werden unter anderem zwei neue Bahnübergänge gebaut. Auf dieser Strecke fährt vom 7. Juli bis zum 14. Dezember 2024 kein Zug. Es gibt einen Ersatzverkehr mit Bussen. Zwischen Neustrelitz und Neubrandenburg fahren länger als ursrpünglich geplant keine Züge. Vom 7. Juli bis zum 14. Dezember 2024 fahren ersatzweise Busse. Grund sind die umfänglichen Arbeiten zum Streckenausbau, so die Deutsche Bahn.

