Stand: 04.04.2025 06:33 Uhr Bei Demmin: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der B194 zwischen Demmin und Loitz ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte wollte ein 23-Jähriger mit seinem Transporter von der Bundesstraße nach links auf ein Grundstück abbiegen. Im selben Moment versuchte ein 33-jähriger Biker trotz Überholverbotes an dem Transporter vorbeizuziehen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Motorradfahrer stürzte. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Mann in eine Klinik. Lebensgefahr bestehe nicht, so die Polizei. Während der Aufräumarbeiten war die B194 bei Demmin rund eine Stunde voll gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 04.04.2025 | 06:00 Uhr

