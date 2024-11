Stand: 16.11.2024 07:46 Uhr Weisdin bei Neustrelitz: Feuerwehr löscht Schornsteinbrand

In Weisdin bei Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) brannte am Freitagabend ein Schornstein. Das teilte die Polizei mit. In einem Einfamilienhaus wurde ein Feuer in einem Kamin entfacht und dabei kam es zu dem Brand. Die Bewohner bemerkten den brennenden Schornstein und riefen die Feuerwehr. Es kamen die Feuerwehren aus Blumenholz, Usadel und Neustrelitz mit insgesamt 32 Rettungskräften und löschten den Brand. Verletzt wurde niemand. Es entstand kein Schaden, heißt es von der Polizei.

