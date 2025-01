Stand: 11.01.2025 13:00 Uhr Waren ehrt den Maler Marco Kanthack mit dem Kulturpreis

Marco Kanthack erhielt am Sonnabend den Richard-Wossidlo-Kulturpreis auf dem Jahresempfang der Stadt Waren (Kreis Mecklenburgische Seenplatte). Der Maler betreibt seit diesem Jahr in Waren eine Galerie mit eigenen Werken, darunter Porträts und Warener Stadtansichten. Der 51-Jährige malt seit mehr als 30 Jahren. Häufig diente ihm die Marienkirche in der Altstadt als Motiv. Der Richard-Wossidlo-Kulturpreis wird seit 1978 verliehen. Geehrt werden Personen und Gruppen, die sich kulturell in der Stadt engagieren. Wer den Preis bekommt, beschließt die Stadtvertretung. Der erste Preisträger war der Warener Bildhauer Walther Preik.

