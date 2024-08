Stand: 22.08.2024 16:00 Uhr Waren: Saisonende bei der Müritz-Saga

Das Theater Open Air Müritz-Saga beschließt am Samstag die Saison. 19 000 Zuschauer sollen nach Angaben des Intendanten Düwell das Stück "Verraten und verkauft" gesehen haben. Das seien rund 1.000 mehr als im vergangenen Jahr, sagte er. Und das, obwohl es neun Regentage gegeben habe - an solchen Tagen kommen ihm zufolge weniger Besucher als an lauen Sommerabenden. Düwell hofft, künftig wieder auf über 20.000 Besucher zu kommen, wie dies in den Vor-Corona-Jahren gelungen sei. Die Müritz-Saga gibt es seit 2006.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 22.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte