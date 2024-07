Stand: 23.07.2024 08:06 Uhr Waren: Rund drei Stunden kein Fernsehempfang über DVB-T

In der Zeit von 10:05 bis 12:55 Uhr kann am Dienstag das NDR-Fernsehen über DVB-T in der Region Waren nicht empfangen werden. Auch das ARD-Fernsehen ist davon betroffen. Der Grund sind notwendige Instandsetzungsarbeiten am Senderstandort Waren. Der Fernseh-Empfang via Internet, Kabel und Satellit ist weiterhin uneingeschränkt möglich.

