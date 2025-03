Stand: 17.03.2025 18:21 Uhr Waren: Fischer wählen Sebastian Paetsch zum Präsidenten

Sebastian Paetsch, leitender Angesteller der Müritz-Fischer in Waren (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist bei der Mitgliederversammlung des Landesfischereiverbandes Mecklenburg-Vorpommern am Montag in Waren einstimmig zum Präsidenten gewählt worden. Er übernimmt damit offiziell das Amt von Martin Bork. Bork war als Präsident zurückgetreten, nachdem der Verband der Novellierung des Landesfischereigesetzes zugestimmt hatte. Eine damit verbundene Fischereiabgabe für Touristen sieht auch Paetsch kritisch: "Wir haben genug Tagestouristen, die das einmal nutzen wollen und für die ist das natürlich ärgerlich. Und Tourismus, Angeltourismus ist gerade in der Vor- und Nachsaison für MV ein sehr relevanter Bereich." Der Landesfischereiverband hat 35 Mitglieder, die rund 60.000 Hektar Gewässer in Mecklenburg-Vorpommern bewirtschaften.

