Waren: Etwa 30 Ärzte des Müritz-Klinikums streiken

Etwa 30 Ärzte des Müritz-Klinikums in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind seit 7.00 Uhr in einen Warnstreik getreten. Sie fordern die Klinikleitung auf, erstmals einen arztspezifischen Tarifvertrag zu verhandeln. Nach Angaben des Marburger Bundes sei die Arbeitsbelastung gegenüber vergleichbaren Krankenhäusern um ein Vielfaches höher, die Bezahlung aber um 10 bis 20 Prozent geringer. Medizinische Notfälle werden uneingeschränkt versorgt. Allerdings werden nicht dringliche Operationen in Waren verschoben.

