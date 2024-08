Stand: 30.08.2024 12:43 Uhr Waren: Anlaufstelle für Sorgen der Bürger

Warens Stadtvertreter (Landkreis Mecklenburgischische Seenplatte) wollen einen neuen Ausschuss bilden. Der soll sich explizit um die Sorgen und Nöte der Warener kümmern. Waren ist die erste Kommune, die so einen Ausschuss einführt. Derzeit gibt es in der Stadtvertretung sechs Ausschüsse, zum Beispiel den Hauptausschuss, den Stadtentwicklungs- oder den Finanz und Grundstücksausschuss. Künftig soll es dann auch noch einen Petitionsausschuss geben. Die Besetzung wird am 10. September festgelegt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 30.08.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte