Stand: 28.08.2024 13:30 Uhr Waldbrandgefahrenstufe vier in der Haff-Müritz-Region

Stufe vier bedeutet: "Hohe Waldbrandgefahr". Bis 22 Uhr ist die Waldbrandzentrale in Mirow besetzt. Sollte es keinen Regen geben, geht Dirk Erdmann von der Zentrale davon aus, dass ab Freitag auf die Stufe 5 gewechselt wird. Die Böden seien komplett ausgetrocknet. Um Brände zu verhindern, bräuchte es Oberflächenwasser, also Regen, sagte er dem NDR. Erst am Vortag haben die Mitarbeiter in der Zentrale in Mirow direkt an der Grenze zu Niedersachsen einen Brand entdeckt. Dank der schnellen Meldung konnte das Feuer schnell eingedämmt werden. Es gilt: Rauchen oder Feuer im Wald sind verboten. Auch brennende Zigarettenkippen sollten nicht aus dem Autofenster geworfen werden.

