Stand: 13.04.2025 09:00 Uhr Vorpommern-Handballer gewinnen Derby gegen Neubrandenburg

Die SG Uni Greifswald/Loitz hat in der Handball-Regionalliga Ostsee-Spree der Männer am Sonnabendabend das Derby gegen SV Fortuna 50 Neubrandenburg souverän mit 42:27 (16:8) gewonnen. In der Loitzer Peenetal-Halle waren Marc-Christoph Hagemeier (11), Michal Czerwilski (9) und Christoph Rasch (8) die besten Werfer der Gastgeber. Für Neubrandenburg traf Mateusz Woyciech Gmerek acht Mal. Damit hat die Spielgemeinschaft Greifswald/Loitz die rote Laterne des Tabellenschlusslichts an den TSV Rudow abgegeben, der sein Heimspiel gegen den Ludwigsfelder HC 31:35 verlor. Greifswald/Loitz ist jetzt Zwölfter und Neubrandenburg Zehnter der Tabelle. Beide Mannschaften sind drei Spieltage vor Saisonende abstiegsgefährdet.

