Stand: 19.08.2024 10:30 Uhr Von der Autobahn direkt ins Gefängnis

Die Bundespolizei hat am Wochenende nach Kontrollen im Grenzbereich wieder mehrere Haftbefehle vollstreckt. Zwei Männer, aus Georgien und Polen, konnten die ihnen auferlegten Geldstrafen in Höhe von 866 und 1.200 Euro bezahlen. Ein 34-jähriger Pole allerdings wurde in ein Justizvollzugsanstalt überführt. Er konnte die Summe von 2.700 Euro, zu denen er wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung verurteilt worden war, nicht aufbringen. Nun muss er für 90 Tage hinter Gitter.

