Stand: 12.08.2024 16:43 Uhr Voltigiererin aus Userin für Deutsche Meisterschaften nominiert

Alina Roß aus Userin bei Neustrelitz ist für die Deutschen Meisterschaften im Voltigieren nominiert worden. Laut Landesverband der Pferdesportler wird sie die einzige Starterin aus Mecklenburg-Vorpommern sein. Die 23jährige hatte in diesem Sommer bei den Weltmeisterschaften in Bern in der Schweiz die Silbermedaille gewonnen. Ein Jahr zuvor in Schweden war sie Vize-Europameisterin geworden. Die Titelkämpfe finden vom 13. bis 15. September in Verden in Niedersachsen statt. Alina Roß wird dort mit ihrem Pferd Baron an den Start gehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 12.08.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte