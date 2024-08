Stand: 20.08.2024 08:00 Uhr Vollsperrung: Kreisstraße bei Silz wird saniert

Am Montag, 26. August, beginnen Straßenbauarbeiten zwischen den Kreisverkehren Silz bei Hohen Wangelin und Cramon bei Nossentiner Hütte (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Der elf Kilometer lange Abschnitt sei verschlissen, teilte das Straßenbauamt Neustrelitz mit. Während der Bauarbeiten muss die Straße bis Ende Oktober komplett gesperrt werden. Die Fahrbahn sei nicht breit genug, um während der Arbeiten eine halbseitige Sperrung anzubieten, heißt es. Die Arbeiten erfolgen in zwei Bauabschnitten, so dass der Ort Nossentiner Hütte erreichbar bleibt.

