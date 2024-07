Stand: 05.07.2024 07:28 Uhr Volksfest: Straßensperrungen in Malchow

In Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) findet am Freitag der traditionelle Kinderfestumzug anlässlich des Volksfestes statt. Die Innenstadt ist deswegen bis vormittags gesperrt. Am Abend erwartet die Besucher der Bootskorso und das Höhenfeuerwerk. In der Zeit von 22 bis 24 Uhr ist dann der Erddamm - die Zufahrt zur Inselstadt- gesperrt. Sonnabend gibt es den großen Festumzug. Dann sind die Klosterstraße, der Erddamm und weitere Straßen bis zum Volksfestplatz ab 8 Uhr gesperrt. Das Volksfest ist immaterielles Weltkulturerbe und wird seit 171 Jahren gefeiert.

