Stand: 04.11.2024 06:57 Uhr Viertes Lichterpaddeln in Neubrandenburg mit 4.000 Besuchern

Der Neubrandenburger Sportclub konnte sich am vergangenen Wochenende beim vierten Lichterpaddeln am Oberbach und dem Tollensesee über gut 4.000 Besucher freuen. Hauptattraktion war das Drachenbootrennen mit 28 Teams. Die Mannschaften paddelten in beleuchteten Zehner-Rennbooten auf dem Oberbach und dem Tollensesee um die besten Zeiten. Die Schwierigkeit bestand darin, sich auf dem stockdunklen Tollensensee zu orientieren, ohne sich zu verfahren oder umzukippen. Als Orientierungspunkt diente lediglich eine Leuchtboje, die umrundet werden musste. Entlang des Oberbaches wurden Bäume, Sträucher und Wege auch mit vielen bunten Lichtern angestrahlt. Bis bis zu zehn Frauen und Männer mit Trommler und Steuerfrau oder -mann saßen in einem Boot. Die Schnellsten des bunten Abends in Neubrandenburg kamen aus Rostock. Das Team "Seebären" schaffte die Oberbach-Strecke in neun Minuten und zwölf Sekunden. Das Lichterpaddeln bildete den Abschluss der Kanu, Kajak und Drachenboot-Rennsaison dieses Jahres beim SC Neubrandenburg.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 04.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte