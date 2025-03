Stand: 13.03.2025 06:28 Uhr Urteil nach Unfall in Neubrandenburg: Ermahnung für Raserin

Nach einem schweren Unfall durch Raserei hat das Amtsgericht Neubrandenburg das Verfahren gegen eine Frau aus Neubrandenburg abgeschlossen. Die 21-Jährige kam mit einer Ermahnung und weiteren Auflagen davon. Die Frau war im August 2024 mit etwa 140km/h durch die Stadt gerast und mit zwei weiteren Insassen im Auto in der Südstadt verunglückt. Eine Ampel und eine Straßenlampe wurden dabei zerstört, verletzt wurde niemand. Am Auto entstand Totalschaden. Das Gericht ordnete außerdem eine Geldstrafe in Höhe von 150 Euro, 40 Stunden gemeinnütziger Arbeit sowie die Teilnahme an einem Kurs für Verkehrserziehung an.

