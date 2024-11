Stand: 28.11.2024 13:00 Uhr Unternehmerpreis: Drei Auszeichnungen gehen an die Seenplatte

In Potsdam sind die diesjährigen Unternehmer-Preise des Ostdeutschen Sparkassenverbandes vergeben worden. Die Auszeichnung wurde in je vier Kategorien pro Bundesland vergeben, jeweils dotiert mit 2.500 Euro. Von den Preisträgern aus Mecklenburg-Vorpommern kommen drei aus dem Kreis Mecklenburgische Seenplatte. "Kommune des Jahres" wurde die Stadt Altentreptow, in der erneuerbare Energien eine besondere Rolle spielen. Solarparks, Windkraftanlagen und Biogasanlagen würden dafür sorgen, dass rund um Altentreptow mehr Energie produziert werde, als die Einwohner der Region benötigen würden, heißt es in der Begründung. Die Auszeichnung "Verein des Jahres" ging an den Förderverein "Alte Burg Penzlin", der sich für den Erhalt der Anlage einsetzt. Der Intensivpflegedienst für Kinder und Jugendliche "Der Kleine Prinz" in Neddemin bei Altentreptow erhielt einen Sonderpreis.

