Unfall in Schönbeck: LKW-Fahrer am Steuer eingeschlafen

Bei einem Unfall in Schönbeck zwischen Friedland und Woldegk (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) wurde am Freitagmorgen ein 53-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei schlief ein LKW-Fahrer am Steuer ein und geriet in den Gegenverkehr. Dabei prallte das Fahrzeug mit dem Auto des 53-Jährigen zusammen. Die Polizei geht davon aus, dass der Unfallverursacher Drogen konsumiert hatte. Gegen den Mann aus Polen wird nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte