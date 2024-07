Stand: 12.07.2024 06:31 Uhr Unfall in Neubrandenburg: Fahrer prallt an Zaun und Bäume

Ein 73-jähriger Autofahrer in Neubrandenburg hat Donnerstag am späten Nachmittag die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Pkw prallte gegen einen Zaun und mehrere Bäume in der Johannisstraße. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Fahrer gesundheitliche Probleme, die zu dem Unfall führten. Das Fahrzeug kam an einer Böschung zum Stehen. Der 73-Jährige wurde beim dem Unfall leicht verletzt. Zwei junge Frauen, die Insassen des Pkw waren, mussten ebenfalls leicht verletzt im Klinikum Neubrandenburg behandelt werden. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 12.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte