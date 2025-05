Stand: 15.05.2025 13:01 Uhr Friedland: Noch keine Genehmigung für neue Schule

Für die neu gegründete "Freie Demokratische Schule" in Friedland steht die Genehmigung weiterhin aus. Schon jetzt werde es zeitlich sehr knapp, zum Beispiel um Klassenzimmer für das kommende Schuljahr einzurichten, so Mitgründerin Peggy Kaminski. Das Bildungsministerium in Mecklenburg-Vorpommern sollte bis Ende April darüber entscheiden, ob die Schule ab September mit dem Lehrbetrieb starten kann. Auf Anfrage des NDR hieß es, dass notwendige Unterlagen nachgereicht werden mussten. Laut Kaminski geschah dies fristgerecht. Eine Entscheidung wird in den kommenden Tagen erwartet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte