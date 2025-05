Stand: 15.05.2025 16:03 Uhr Haff-Müritz-Region: Viele Strand - und Freibäder öffnen

In der Haff-Müritz-Region hat am Donnerstag die Badesaison in den Strandbädern begonnen. Das heißt Strände und Freibäder sind mit Rettungsschwimmern besetzt. Am Strand in Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald), im Volksbad in Waren und in der Badeanstalt am Glambecker See in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) kann unter Aufsicht gebadet werden. Die Strände in Neubrandenburg werden von Freitag an bewacht sein. Rettungsschwimmer würden aktuell nicht fehlen, teilen die betreffenden Stadtverwaltungen mit. Während der Saison wird es wieder zahlreiche Höhepunkte geben. Im Warener Volksbad werden traditionell der Müritz-Triathlon und das Müritz-Schwimmen ausgetragen. Am Strand in Ueckermünde ist eine Feier zum 99-jährigen Bestehen des Bades geplant. Auf dem Glambecker See wird es wieder Drachenbootrennen geben.

