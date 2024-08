Stand: 23.08.2024 14:20 Uhr Unfälle mit Charterbooten

Gleich zwei Sportbootunfälle haben die Warener Wasserschutzpolizei in Mirow und am Ellbogensee in Wesenberg beschäftigt. In Mirow hat ein 59 Jähriger durch ein Manöver mit einem Hausboot drei andere Schiffe beschädigt, in Wesenberg hat der Schiffsführer eines Charterbootes einen Steg bei einem Wendemanöver zerstörte. Die Schadenssummme beträgt nach Angaben der Wasserschutzpolizei insgesamt 6500 Euro. Menschen wurden nicht verletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 23.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte