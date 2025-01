Stand: 26.01.2025 09:21 Uhr Üppige Spende: Fußballer unterstützen Klinikum Neubrandenburg

Bei einer Spendenaktion zu Gunsten der Kinderstation des Bonhoeffer Klinikums Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind etwa 10.000 Euro zusammengekommen. Das Geld wurde unter anderem bei mehreren Fußballturnieren gesammelt. Die Spendenbüchse wurde am Sonnabend bei einem Hallenturnier des FC Motor Neubrandenburg Süd an Vertreter des Klinikums übergeben. Der Chefarzt der Kinderklinik, Dr. Sven Armbrust, freute sich riesig. Mit dem Geld könne die Kinderstation weiter umgebaut und kindgerechter gestaltet werden, sagte Armbrust dem NDR. Außerdem müsse demnächst eine Elternwohnung renoviert werden. In dieser haben Eltern von sehr kranken Kindern die Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum bei ihnen in der Klinik zu bleiben. Initiiert wurde die Spendenaktion von Fußballern der SG Mühlenwind Woldegk.

