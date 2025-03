Stand: 14.03.2025 13:25 Uhr Ueckermünde: Haffbad soll ausgebaut werden

Die Stadt Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) bereitet sich auf das Jubiläum "100 Jahre Haffbad" 2027 vor. Der gesamte Uferbereich soll touristisch aufgewertet werden. Die Stadtvertretung hat am Donnerstagabend das entsprechende Konzept einstimmig beschlossen. Für flanierende Urlauber soll die Strandpromenade um gut 80 Meter verlängert werden. Badegäste können bereits in der kommenden Saison in einer neuen Servicestation am Strand Fahrräder ausleihen und E-Bikes aufladen. Bis zu den Jubiläumsfeierlichkeiten soll eine Freilichtbühne im Strandpark fertiggestellt werden. Vom Strand bis nach Berndshof ist ein neuer Rad- und Wanderweg vorgesehen. Für den Bau sind Fördermittel nötig, das Projekt soll rund 2,7 Millionen Euro kosten. Mittelfristig will Ueckermünde auch ein Hotel, eine Kurklinik und Wohnhäuser bauen.

