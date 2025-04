Stand: 24.04.2025 15:00 Uhr Seenplatte - Neun Routen für Rennradtouren zur Auswahl

Der Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte hat neun Rennradrouten entwickelt und stellt sie auf seiner Internetseite zum Herunterladen bereit. Die 41 bis 150 Kilometer langen Touren starten entweder am Neustrelitzer Bahnhof oder am Hafen in Waren. So führt beispielsweise eine Strecke von Neustrelitz vorbei am Zierker See durch Wälder und Wiesen bis hin zur Burg Stargard. Auf einer anderen Tour können Radsportfans in Waren starten und kommen vorbei am Schliemann-Museum in Ankershagen oder dem 3-Königinnen-Palais in Mirow. Geplant ist eine Erweiterung mit Startpunkten in Neubrandenburg, Röbel und Malchin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 24.04.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte