Stand: 24.04.2025 12:36 Uhr Brandursache geklärt: Biogasanlage durch technischen Defekt zerstört

Der Brand in einer Biogasanlage in Retzin bei Löcknitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) am Dienstag ist durch einen technischen Defekt an der Trocknungsanlage ausgelöst worden. Das hat der Brandursachenermittler der Polizei bekannt gegeben. Von einem Trockner ausgehend, wo Gärreste gelagert werden, hat das Feuer demnach auf die gesamte Halle übergegriffen. Der Schaden wird auf 400.000 Euro geschätzt, Menschen wurden nicht verletzt.

