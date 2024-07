Stand: 15.07.2024 12:45 Uhr Trauer im Bärenwald Müritz

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Bärenwald Müritz in Stuer (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) trauern um Braunbärin Dushi. Dar dreibeinige Tier ist im Alter von 15 Jahren gestorben. Nach Angaben des Bärenwald Müritz hatte Dushi eine schwerwiegende Verletzung am Oberschenkelknochen, deren Behandlung nur wenig Aussicht auf Erfolg hatte. Daraufhin sei entschieden worden, das Leiden der Braunbärin zu beenden.

Dushi lebte seit fünf Jahren im Bärenschutzzentrum in Stuer. Zuvor war sie von den Tierschützern der Stiftung "Vier Pfoten" aus einem albanischen Safari Park gerettet worden. Dort habe das Tier in einem kleinen Käfig hungern und dursten müssen, heißt es. Künftig soll ein Gedenkstein unter einer rund 200 Jahre alten Hainbuche an Dushi erinnern. Im Bärenwald Müritz leben derzeit zwölf Braunbären, die aus katastrophalen Haltungsbedingungen gerettet wurden.

