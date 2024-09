Stand: 16.09.2024 07:00 Uhr Torsten Koplin will Landrat an der Seenplatte werden

Torsten Koplin (Die Linke) will Landrat des Landeskreises Mecklenburgische Seenplatte werden. Das hat der 62-Jährige auf einem Kreisparteitag erklärt. Die Landratswahl findet im nächsten Mai statt. Mit Thomas Müller hat auch die CDU bereits einen Kandidaten vorgeschlagen. Der Kreisparteitag der Linken hat zudem Dirk Bruhn als Kreisvorsitzenden in seinem Amt bestätigt. Weil für sie die Ergebnisse der Kommunalwahl nicht zufriedenstellend waren, will die Linke jetzt kommunalpolitische Stammtische und gemeinsame Aktionen, wie Marktgespräche, organisieren um mit den Menschen wieder mehr ins Gespräch zu kommen.

