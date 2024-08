Stand: 01.08.2024 10:03 Uhr Torgelower Stadtvertretung hat neuen Stadtpräsidenten

Die 16 Mitglieder der neuen Torgelower Stadtvertretung (Landkreis Vorpommern-Greifswald) haben am Mittwochabend Gerald Beckert von der CDU zum neuen Stadtpräsidenten gewählt. Seine Stellvertreter sind Marlies Peeger von der Linkspartei und Alexander Stüwert vom Bündnis Kompetenz für Vorpommern. Die neuen Stellvertreter von Torgelows hauptamtlicher Bürgermeisterin Kerstin Pukallus (parteilos) heißen Marina Gajewi und Toni Port. Beide sind parteilos und angestellt im Amt Ferdinandshof-Torgelow. Eigentlich müsste Torgelow 21 Stadtvertreter haben. Von den sechs Sitzen, die der AfD als Siegerin nach der Wahl am 9. Juni zustehen, ist nur ein Sitz aus Mangel an weiteren Kandidaten besetzt worden.

