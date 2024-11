Stand: 30.11.2024 09:30 Uhr Ticketverkauf für Fusion 2025 startet Mitternacht

Zum 26. Mal startet in der Zeit vom 25. bis 29. Juni 2025 das Fusion-Festival auf dem Gelände des ehemaligen Militärflugplatzes in Lärz bei Röbel im Landkreis Mecklenburgischen Seenplatte. Sonntag ab 00.01 Uhr geht der Vorverkauf los. Insgesamt stehen 65.000 Tickets zur Verfügung. Auch im kommenden Jahr dürfen nur über 18-Jährige das Festival besuchen. In diesem Jahr waren 2.400 Künstler aus allen Teilen der Welt bei der Fusion.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte