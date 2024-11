Stand: 11.11.2024 07:46 Uhr Teilqualifikation "Fachkraft Küche" für Ukrainer startet

Am Montag startet in Liepgarten bei Ueckermünde die Teilqualifikation "Fachkraft Küche" für 17 Geflüchtete aus der Ukraine. Sie alle haben bereits in der Deutschland in der Gastronomie gearbeitet. Um sie für ihre Jobs im Restaurant, in der Küche oder im Hotel fitter zu machen, können sie drei Jahre lang im Winter eine zusätzliche Qualifikation erlangen. Ziel ist ein anerkannten Berufsabschluss. Das Projekt wurde von der IHK Neubrandenburg, vom Bildungsdienstleiter bfw Neubrandenburg, dem Ueckermünder Gewerbeverein und die Agentur für Arbeit Greifswald ins Leben gerufen.

