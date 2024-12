Stand: 16.12.2024 09:00 Uhr Sturmtief sorgt für zahlreiche Stromausfälle an der Seenplatte

Im Kreis Mecklenburgischen Seenplatte ist in mehreren Ortschaften der Strom ausgefallen. Betroffen sind die Regionen zwischen Neubrandenburg und Stavenhagen, um Neustrelitz und bei Friedland. Nach Angaben des Energieversorgers E.dis ist eine 20 kV-Stromleitung bei Mölln beschädigt worden. In einigen Haushalten sei der Strom bereits seit Sonntagabend weg. Laut E.dis soll der Strom in allen Haushalten ab Montag 11 Uhr wieder fließen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte