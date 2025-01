Stand: 07.01.2025 11:39 Uhr Stiftshof: Unbekannte zünden Kleintransporter an

Unbekannte haben in Stiftshof bei Pasewalk am Dienstagmorgen einen Kleintransporter in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilt, gehört das Fahrzeug einem Ehepaar, bei dem Veterinäramt und Polizei 15 verwahrloste Hunde und Kaninchen in Obhut genommen hatten. Gegen 4 Uhr hat der Mann die Polizei über den Brand seines Kleintransporters informiert. Er hatte zuvor einen Knall gehört und beim Blick aus dem Fenster das brennende Auto entdeckt. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und ermittelt nun wegen Brandstiftung. Die Beamten prüfen, ob ein Zusammenhang zwischen dem Brand und der Vernachlässigung von Tieren besteht. Gegen das Ehepaar liegt eine Strafanzeige vor. Am Neujahrstag haben Polizei und Veterinäramt am Wohnort des Paares und auf einem Gartengrundstück abgemagerte Hunde und Kaninchen und auch mehrere tote Tiere gefunden. Die Polizei warnt vor Selbstjustiz und stellt klar, dass die Verfolgung von Straftaten Aufgabe der Ermittlungsbehörden ist.

